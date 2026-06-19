Ефимов: фасадные работы завершаются в школе на 1 тыс мест на юге Москвы

В Даниловском районе столицы продолжается строительство школы на 1 тыс. мест в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

«На юге столицы за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы ведется строительство школы на тысячу мест. Площадь здания составит 18 тыс. кв. м. В настоящее время на строительной площадке завершаются фасадные работы, устройство стен и перегородок. Одновременно ведутся внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных коммуникаций — как внутренних, так и наружных, — а также благоустройство территории», — рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возводят по адресу: улица Восточная, владение 4А. Школа станет важной частью образовательной инфраструктуры Даниловского района. Главный вход в здание учебного корпуса будет расположен на уровне земли, что облегчит доступ для всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями. Внутри здания предусмотрен лифт, который позволит легко перемещаться между этажами.

Как отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров, школу оснастят всем необходимым для полноценного образовательного процесса. В здании будут размещены универсальные и специализированные учебные классы, а также современные лаборатории с новейшим оборудованием. Спортивные залы можно будет трансформировать под различные нужды.

Кроме того, в школе будут медиатеки, обеденные залы и другие необходимые помещения. Прилегающую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и установят малые архитектурные формы. Дополнительно появится современная спортивная площадка с безопасным покрытием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства школы в районе Марьина Роща. Возведение соцобъектов в мегаполисе соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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