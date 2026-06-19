14 украинских дронов ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в МАКС .

В общей сложности было зафиксировано не менее 14 ударов украинских БПЛА. В результате атаки произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Пострадавших среди сотрудников нет.

В ходе массированной атаки были повреждены здания одного из боксов, а также ремонтная зона. На текущий момент оценить полный масштаб нанесенного ущерба не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных ударов и действующих ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов.

Как отметили в пресс-службе ЗАЭС, целью подобных действий украинских боевиков является нарушение работы транспортной инфраструктуры атомной станции и создание трудностей для логистики, перевозки персонала. Это, в свою очередь, создает дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации объекта.

Несмотря на продолжающиеся провокации, персонал Запорожской АЭС принимает необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы атомной станции.

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