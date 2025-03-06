В Канаде заявили, что американцев ждет рост цен из-за импортных пошлин

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что американцев ждет рост цен на топливо, продукты и жилье из-за введения импортных пошлин на канадские товары, сообщает РИА Новости .

«Мы являемся крупнейшим клиентом США… эти пошлины отражаются налогом на них», — отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая в начале февраля. Затем Оттава смогла договориться с Вашингтоном о приостановке их действия на 30 дней.

Действие этого соглашения, очевидно, завершилось, так как ранее Трамп заявил, что решил ввести пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады.