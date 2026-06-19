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4 человека пострадали при пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах

Спасатели ликвидировали возгорание в здании хостела, расположенного на Липкинском шоссе в городском округе Мытищи. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о происшествии в шестиэтажном здании поступил в 05:35. К моменту приезда первых пожарно-спасательных подразделений огонь охватил две комнаты на втором этаже.

Всего на момент ЧП в хостеле проживало 500 человек. Эвакуация постояльцев была проведена до прибытия спасателей.

В тушении огня были задействованы 64 человека и 22 единицы техники. Пожар удалось быстро ликвидировать на площади 30 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали четыре человека. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу.

Пресс-служба прокуратуры Московской области заявила, что выяснение обстоятельств и причин произошедшего взяла под контроль Мытищинская городская прокуратура. Ведомство также следит за ходом процессуальной проверки. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования во время зарядки электровелосипеда.

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