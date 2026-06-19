Депутат Вшивцев: задача россиян — сплотиться в отстаивании интересов страны

22 июня мы не просто вспоминаем трагический день 1941 года, мы смотрим на него через призму сегодняшнего дня, чтобы понять, насколько важны суверенитет и безопасность нашей страны, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

«История Великой Отечественной войны — это не просто страницы в учебнике. Это суровый урок о том, что происходит, когда внешние угрозы игнорируются. Мы видим, как те же силы, что некогда посягнули на нашу Родину, и сегодня продолжают вести агрессивную политику, пытаясь диктовать свою волю и подрывать стабильность», — заявил Вшивцев.

По его мнению, память о миллионах жертв — это не повод для мести, а источник нашей стойкости. Это напоминание о том, что цена свободы высока, и мы обязаны быть сильными, чтобы защитить мир для будущих поколений. Единство народа перед лицом любых вызовов — вот главный завет, который мы вынесли из той войны.

«Наша задача сегодня — быть достойными памяти предков. Быть сильными, сплоченными и решительными в отстаивании национальных интересов», — заключил парламентарий.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни почти 27 млн человек. Это самый кровопролитный и страшный военный конфликт в истории страны. Сейчас 22 июня — День памяти и скорби. В эту дату скорбят по тем, кто ценой собственной жизни защитил свободу Отечества.

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