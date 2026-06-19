Есть женщины в русских селеньях: пермячки на сапах спасли раненого барана

В России мать с дочерью во время прогулки на сапах случайно увидели обессилевшего барана в воде. Операцию по спасению животного показала в Сети блогер _zapevalovaaa__.

Девушка вместе со своей мамой плавали на сапах, когда в воде неожиданно заметили тонущее животное. Сначала очевидицы приняли его за козу, однако в процессе спасения выяснилось, что в реке оказался баран.

Животное насквозь промокло, отяжелело от воды и уже не могло самостоятельно выбраться на сушу. Более того, оказалось, что оно ранено.

Оставлять барана на произвол судьбы россиянки не стали. С помощью весел они аккуратно затащили обессилевшего на сап к матери автора видео.

Чтобы отбуксировать тяжелый груз к суше, героиням пришлось связать свои сапборды друг с другом. Автору ролика приходилось грести изо всех сил, чтобы справиться с весом намокшего животного, мамы и двух плавсредств.

В итоге барана успешно доставили на берег. На пирсе женщин встретил мужчина, который помог вытащить животное из воды на настил.

Сразу после этого спасительницы связались с владельцем барана. Хозяин забрал питомца и вызвал к нему ветеринара для оказания необходимой помощи.

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