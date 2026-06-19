ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Подмосковье возобновил работу после пожара

ТЦ «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках начал работать после пожара. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

О временном закрытии «МЕГА Белая Дача» стало известно 18 июня в 07:56.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщала 18 июня, что в тот день утром обломки БПЛА ВСУ попали на крышу «МЕГА Белая Дача». Она загорелась.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Приехавшие к месту происшествия сотрудники МЧС быстро потушили возгорание.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.