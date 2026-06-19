ЦБ может снизить ставку более, чем на 1%: кто выиграет от такого решения

Снижение ключевой ставки Банком России более чем на 1 процентный пункт станет серьезным стимулом для экономики: кредиты для бизнеса и населения заметно подешевеют, а компании смогут активнее инвестировать в развитие, сообщил РИАМО директор продукта Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев.

По словам эксперта, бизнес получит возможность рефинансировать существующие долги под более низкий процент, а граждане — оформлять новые кредиты на более выгодных условиях или перекредитовывать уже действующие займы.

«Это сильный сигнал, что ЦБ готов поддерживать экономику. Кредиты для бизнеса и граждан существенно подешевеют, что подтолкнет инвестиции и потребление», — отметил Журавлев.

При этом курс рубля может несколько ослабнуть. По оценке эксперта, российская валюта способна потерять около 2–3 рублей к основным валютам, однако серьезных потрясений на рынке ожидать не стоит.

Наибольший эффект от снижения ставки почувствуют компании с кредитами по плавающим ставкам. Их процентные расходы снизятся автоматически, а высвободившиеся средства можно будет направить на развитие бизнеса. Если цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится, компании начнут активнее пересматривать инвестиционные программы и увеличивать капитальные вложения, заключил эксперт.

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