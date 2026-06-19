Что можно узнать о человеке, посмотрев в его холодильник

Психолог Эльвира Жданова сообщила РИАМО, что по холодильнику можно узнать о том, как человек следит за собой и своим здоровьем, а также понять детали его характера.

По словам эксперта, по содержимому холодильника можно сказать о привычках человека. Например, следит ли он за своим питанием, насколько он дисциплинирован и чистоплотен.

«Какая там посуда и контейнеры, мытые они или нет. Заглянув в холодильник, можно собрать достаточно полную картину о человеке. В том числе и о состоянии здоровья. Если у него в холодильнике есть безлактозные продукты, значит у него есть соответствующие рекомендации врача. Обилие острых продуктов, например как перец, – может говорит о темпераменте человека», — сказала Жданова.

Она добавила, самый очевидный вывод, к которому можно прийти по наполненности холодильника, – наличие домашней пищи. Если она есть, значит, человек умеет готовить.

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