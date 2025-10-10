В Белом доме обиделись из-за того, что Трампу не дали Нобелевскую премию мира

В Белом доме заявили, что политика для Нобелевского комитета важнее мира

Для Нобелевского комитета политика оказалась более важной, чем мир. Так директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг высказался о том, что премию мира 2025 года дали оппозиционерке из Венесуэлы, а не президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию чиновника в соцсети Х.

Несмотря на это, американский лидер собирается и дальше заключать мирные договоры. Он планирует продолжить завершать конфликты и спасать жизни людей.

10 октября Нобелевский комитет в норвежском Осло отдал премию мира главе оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Трамп до этого множество раз заявлял, что достоин этой награды за усилия по завершению конфликтов.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на получение Нобелевской премии мира был президент США. Но эксперты отмечали, что решение Трампа о приостановке деятельности Агентства по международному развитию (USAID) и введение пошлин против ряда государств не сыграли Трампу на руку.

Мачадо в 2024 году хотела участвовать в выборах президента Венесуэлы. Она смогла победить в праймериз оппозиции. Однако не была допущена к выборам властями латиноамериканской страны.

