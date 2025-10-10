Дональд Трамп в пролете: кто получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира за 2025 год получила глава венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, а не президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу норвежского Нобелевского комитета.

Одним из ключевых претендентов на победу был Трамп. Однако эксперты считают, что решение президента США поставить на паузу деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении ряда государств сыграли против него.

Турецкое СМИ Hurriyet сообщало, что Трамп хотел добиться перемирия в секторе Газа до 10 октября для получения премии. Политик много раз заявлял, что заслуживает получения награды.

Мачадо в 2024 году собиралась участвовать в выборах президента Венесуэлы. Она выиграла на оппозиционных праймериз. Но политика не допустили к выборам. Верховный суд страны оставил в силе постановление от 2021 года, согласно которому женщине нельзя баллотироваться на госпосты.

