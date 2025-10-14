«Уволен, н****»: самарский губернатор жестко отправил в отставку главу района

сегодня в 22:11

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с главой Кинельского района области Юрием Жидковым проинспектировал объекты, находящиеся на реконструкции, и остался недоволен. Глава региона уволил Жидкова в грубой форме рядом с камнем, пишет SHOT .

Момент увольнения Жидкова попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что Федорищев стоял рядом с Жидковым и смотрел куда-то вниз, затем задал уточняющий вопрос.

«То есть это просто камень?» — поинтересовался Федорищев.

Получив робкий положительный ответ, он дважды хлопнул по плечу Жидкова со словами: «Уволен, н****».

После этого Федорищев пошел в сторону от объекта, который инспектировал, а Жидков растерянно посмотрел ему вслед, затем ролик оборвался.

Предварительно известно, что причиной жесткого увольнения стали плохие результаты работы по реконструкции важных муниципальных объектов, в том числе школ и Домов культуры. Жидков занимал пост главы района с 2020 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.