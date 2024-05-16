Уважение госсуверенитета и устава ООН: Си озвучил позицию Китая по Украине

сегодня в 11:22

Си Цзиньпин заявил, что позиция Китая по Украине «последовательна и ясна»

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Поднебесная имеет последовательную и ясную позицию по украинскому конфликту. Формулу Пекина по урегулированию противостояния лидер озвучил на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Царьград» .

Путин и Си решили совместно пообщаться с прессой после переговоров и подписания документов. Китайский глава, кроме прочего, рассказал о позиции Пекина насчет урегулирования конфликта на Украине.

«Соблюдение норм и принципов устава ООН, уважение государственного суверенитета и государственной целостности всех стран и их озабоченности о безопасности формирования новой, сбалансированной архитектуры безопасности», — заявил Си.

Глава Китая также заявил, что отношения Пекина и Москвы выдержали испытание ситуацией в мире.

