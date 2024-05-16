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Си Цзиньпин: отношения Китая и РФ выдержали испытание ситуацией в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что российско-китайским отношениям удалось выдержать испытания в условиях переменчивой международной обстановки. Они стали эталоном отношений между крупными державами, сообщает ТАСС.

Китайский лидер заявил, что этот год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений КНР и России.

«За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами». Си Цзиньпин председатель КНР

По его словам, отношения РФ и Китая отличаются взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой. За эти годы российский и китайский лидеры встречались не менее 40 раз.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций.