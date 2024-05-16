Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, сообщает РИА Новости.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут некоторые совместные документы. Помимо этого, стороны планируют обсудить и принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

После лидеры продолжат общение в неформальной обстановке. Они побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом.

Во время такой неформальной встречи состоятся переговоры в узком составе. В них примут участие также некоторые члены делегаций.