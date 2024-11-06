Ушедший в отставку экс-глава Коми Уйба может получить должность в ЛНР

Ушедший в отставку глава Республики Коми Владимир Уйба может занять руководящую должность в одном из новых регионов, сообщает « Коммерсант ».

По словам источников, он может занять руководящую должность, например, в ЛНР, где находится город Ровеньки, подшефный властям Коми. В материале отмечается, что Уйба активно участвовал в восстановлении города и его инфраструктуры.

Ранее стало известно, что глава Коми Владимир Уйба подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую должность.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Гольдштейн губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном и предложил вернуться в Республику Коми на пост врио главы региона.