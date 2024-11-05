За два дня уже третий губернатор России подал в отставку

Глава Республики Коми Владимир Уйба в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором объявил о своей отставке. По словам губернатора, президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

Уйба возглавлял республику с 2020 года. По словам губернатора, за это время он «сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики».

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — сказал Уйба.

4 ноября в отставку подали также губернатор Тамбовской области Максим Егоров и глава Ростовской области Василий Голубев.