Главы Тамбовской и Ростовской областей объявили о своем уходе с должностей

Глава Тамбовской области Максим Егоров 4 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что покидает свой пост и переходит на другую должность с задачами федерального масштаба. Такое же заявление в своем Telegram-канале сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Уважаемые жители Тамбовской области, сегодня хочу обратиться к вам с глубокой благодарностью и теплотой. Три года тому назад наш президент Владимир Владимирович Путин предложил мне возглавить нашу Тамбовскую область. За прошедшие годы область стала для меня родной», — заявил Егоров.

В своем обращении он рассказал о проектах, которые реализовывались в регионе, в том числе с учетом мнения населения, а также рассказал о дальнейших планах.

Егоров не назвал должность, которую займет после ухода с поста главы Тамбовской области, но обозначил, что будет выполнять задачи федерального уровня. В конце ролика он назвал себя настоящим тамбовчанином и порадовался тому, что «тамбовский волк — теперь товарищ».

Василий Голубев, в свою очередь, сообщил жителям Ростовской области, что покидает пост главы региона в связи с переходом на другую должность. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание ко всем вопросам и содействие в работе.

«Говорю спасибо всем коллегам и соратникам, кто помогал Ростовской области делать результативные и эффективные шаги в развитии. Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам», — написал Голубев.

Ранее про предстоящее увольнение Голубева сообщали два источника. По их информации, глава Ростовской области должен досрочно покинуть пост из-за того, что занял его еще при президентстве Дмитрия Медведева. По данным инсайдеров, свой пост также должен покинуть глава Республики Коми Владимир Уйба.