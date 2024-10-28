Главы Ростовской области и Республики Коми могут уйти в отставку до конца года

До конца 2024 года в России могут уйти в отставку главы сразу двух регионов — Ростовской области и Республики Коми, о возможном скором увольнении Василия Голубева и Владимира Уйбы сообщили два источника редакции «Ведомости» .

Осведомленные источники, близкие к администрации президента, сообщили, что окончательное решение примет российский лидер Владимир Путин. Отставка Голубева и Уйбы может произойти до конца года. Кремль пока никак не прокомментировал распространившиеся слухи.

Василий Голубев может покинуть пост губернатора Ростовской области из-за того, что занимает его с 2010 года. Он стал главой региона еще при президентстве Дмитрия Медведева, когда не было прямых выборов на эту должность.

Владимир Уйба заработал негативную репутацию в администрации президента. Чиновники недолюбливают коллегу из-за того, что он несколько раз попадал в конфликтные ситуации в Республике Коми. Срок его полномочий, как и у Голубева, заканчивается в 2025 году, но, по сообщениям источников, увольнение может случиться раньше.