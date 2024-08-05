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Ушедшая в отставку премьер Бангладеш просит об убежище в Британии

Ушедшая в отставку премьер Бангладеш Шейх Хасина просит убежище в Британии, ее сопровождает сестра, сообщает РИА Новости.

У сестры Хасина есть британское гражданство.

Кроме того, демонстранты в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману — первому главе государства. Он является отцом Шейх Хасины.

Ранее в армии Бангладеш подтвердили, что премьер ушла в отставку. Она улетела в Индию.

В конце июня в стране поднялось восстание из-за системы квот на работу в госслужбе. Протестующие потребовали от премьер-министра уйти в отставку. Утром 5 августа демонстранты проникли в ее резиденцию.