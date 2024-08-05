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Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне протестов

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне масштабных протестов подала в отставку и улетела в Индию, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В конце июня в стране поднялось восстание из-за системы квот на работу в госслужбе. Протестующие потребовали от премьер-министра уйти в отставку. Утром 5 августа демонстранты проникли в ее резиденцию.

Издание Prothom Alo отмечает, что Хасина покинула страну вместе с младшей сестрой.

В стране продолжаются беспорядки, которые полиции приходится сдерживать силой. В результате столкновений погибли уже несколько десятков человек.

Лидеры политических партий страны ведут переговоры с руководителями армии Бангладеш. По их итогам проведут пресс-конференцию.

Ранее стало известно, что на фоне беспорядков Индия эвакуировала своих студентов из Бангладеш. Страну покинули 4,5 тыс. учащихся.