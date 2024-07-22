Индия эвакуировала своих студентов из Бангладеш
Из охваченного беспорядками Бангладеш вывезли индийских студентов
Из охваченного беспорядками Бангладеш вывезли более четырех тысяч индийских студентов, пишет RT.
Акции протеста в Бангладеш начались из-за введения системы квотирования при трудоустройстве, указано в сообщении.
На фоне беспорядков власти Индии эвакуировали 4,5 тысяч студентов, а также граждан Непала, Мальдив и Бутана.
Ранее число погибших во время масштабных беспорядков в Бангладеш возросло до 151.
Полицейские страны применяли оружие при разгоне участников протестов.