Индия эвакуировала своих студентов из Бангладеш

сегодня в 05:08

Из охваченного беспорядками Бангладеш вывезли более четырех тысяч индийских студентов, пишет RT .

Акции протеста в Бангладеш начались из-за введения системы квотирования при трудоустройстве, указано в сообщении.

На фоне беспорядков власти Индии эвакуировали 4,5 тысяч студентов, а также граждан Непала, Мальдив и Бутана.

Ранее число погибших во время масштабных беспорядков в Бангладеш возросло до 151.

Полицейские страны применяли оружие при разгоне участников протестов.