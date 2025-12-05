Ушаков: сигналов от США о новой встрече Путина и Трампа не поступало

Вашингтон не посылал России сигналы о возможности проведения новой встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости .

По его словам, если появится нужда в таких переговорах, то их можно организовать в кратчайшие сроки. Так было и с саммитом Россия — США в Анкоридже. По словам Ушакова, его согласовали «буквально за три-четыре дня».

Однако на данный момент сигналов о проведении новой встречи Путина и Трампа от США не поступало.

Ранее Ушаков назвал полезными переговоры Путина с делегацией США в Кремле по поводу урегулирования украинского конфликта. По его словам, контакты с Вашингтоном будут продолжены.

