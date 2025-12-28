Ушаков: разговор Путина и Трампа продолжался 1 час 15 минут

сегодня в 20:55

Разговор с Путиным был организован по инициативе американского президента.

«Путин и Трамп придерживаются взглядов, что предлагаемый Украиной и Европой вариант временного прекращения огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта», — заявил Ушаков.

По его словам, в ходе телефонного разговора с Путиным Трамп признал, что «украинский конфликт оказался для него самым трудным».

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. Встреча Трампа и украинского президента Владимира Зеленского пройдет 28 декабря в 21:00 мск во Флориде в поместье американского президента Мар-а-Лаго.

