Ушаков: контакты Москвы с Вашингтоном продолжаются без спада

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты Кремля с администрацией Соединенных Штатов продолжаются без спада, сообщает «Интерфакс» .

«Есть контакты. Спада нет, контакты продолжаются», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что появившийся после российско-американского саммита на Аляске импульс украинскому урегулированию исчерпан из-за европейских лидеров. Дипломат добавил, что это результат деструктивной деятельности Евросоюза, о чем Россия заявляет «открыто и прямо».

15 августа президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Президент США на красной дорожке встречал российского коллегу аплодисментами, чем шокировал Европу. Переговоры длились порядка 3 часов. В том числе на саммите обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.