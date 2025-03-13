Ушаков изложил Уолтцу позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что изложил советнику американского президента по нацбезопасности Майку Уолтцу позицию страны касательно долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
Ушаков отметил, что Россию не интересует временное прекращение огня. Важно урегулировать конфликт на долгосрочной перспективе, которая учитывает интересы и озабоченности Москвы.
Также помощник президента РФ не исключил, что в своем выступлении 13 марта глава государства Владимир Путин даст более содержательные и конкретные оценки по временному прекращению огня.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул необходимость получения детальной информации о содержании переговоров, прошедших в Джидде, только после этого можно будет говорить о 30-дневном перемирии.