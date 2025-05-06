Ушаков: 29 мировых лидеров посетят парад Победы в Москве

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москву приедут 29 зарубежных лидеров. Приглашения получили многие страны, сообщает ТАСС .

«Мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», — заявил Ушаков журналистам.

Также помощник президента перечислил страны, которые посетит парад Победы. Это Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Абхазия, Узбекистан, Бразилия, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Вьетнам, Зимбабве, Египет, Конго, КНР, Куба, Монголия, Лаос, Мьянма, Сербия, Палестина, Экваториальная Гвинея, Словакия, Южная Осетия и Эфиопия.

В параде примут участие расчеты из 13 стран, в том числе Белоруссии и Китая. Россия ожидает, что в мероприятии, приуроченном к годовщине Победы, примут участие и представители министерств обороны 31 государства.

В День Победы праздничные площадки будут работать по всей Москве. Жители и гости мегаполиса смогут посмотреть трансляцию парада на Красной площади, выступления творческих коллективов и солистов.