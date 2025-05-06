Сергунина: праздничную программу ко Дню Победы представят по всей Москве

В День Победы праздничные площадки будут работать по всей Москве. Жители и гости мегаполиса смогут посмотреть трансляцию парада на Красной площади, выступления творческих коллективов и солистов, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Программу на окружных площадках готовят больше двух тысяч артистов, они будут выступать на протяжении всего дня» — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут организованы торжественные мероприятия в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», на Центральной площади в Зеленограде и Академической площади в Троицке, в Измайловском и Бабушкинском парках, парке «Печатники» и других местах города.

На праздничных площадках прозвучат известные песни, такие как «Священная война», «Темная ночь» и «Жди меня».

Кроме того, к празднованию 80-летия Победы столичные музеи подготовили более 50 экспозиций. Они проводятся в музейных залах, а также на улицах и бульварах города. Выставки посвятили мужеству и стойкости защитников страны — военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых.

Полный список площадок, расписание и график работы можно узнать на сайте Московской дирекции массовых мероприятий.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.