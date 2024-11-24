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Уолц: офис Трампа займется переговорами по Украине в январе

Конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц заявил, что будущая администрация президента США Дональда Трампа с январе 2025 года займется вопросом по урегулированию конфликта на Украине, пишет РИА Новости .

«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Будущий советник президента по нацбезопасности добавил, что «ключевой частью» переговорного процесса будут европейские страны.

Ранее сообщалось, что избранный американский лидер Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолтцу должность помощника президента США по нацбезопасности.