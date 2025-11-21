Умеров опроверг сообщения о согласовании пунктов мирного плана США

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и экс-министр обороны Рустем Умеров назвал ложными сообщения о согласовании или вычеркивании пунктов плана США, касающегося урегулирования конфликта в стране, о чем ранее написали западные СМИ, сообщает ТАСС .

В пятницу The Wall Street Journal рассказала, что Украина сильно поменяла в плане США один из пунктов по разоблачению коррупции киевских властей.

«Публикации в СМИ о якобы „согласовании“ или „извлечении пунктов“ не имеют ничего общего с реальностью», — подчеркнул Умеров.

Он добавил, что это непроверенные сведения СМИ, которые возникли вне контекста консультаций.

Согласно плану Штатов, США и иные государства должны будут признать суверенитет РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых Украине придется отказаться. Взамен для страны будут предоставлены американские и европейские гарантии безопасности. Еще в плане записаны запрет на размещение на Украине иностранных войск и закрепление госстатуса за русским языком, отмена антироссийских санкций.

