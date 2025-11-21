WSJ: Украина внесла в план США правки, чтобы не отвечать за коррупцию

Украинские власти существенно поменяли в плане США по урегулированию конфликта пункт, по которому в стране должны разоблачать коррупцию руководства, сообщает Газета.ru .

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимного американского чиновника, черновой вариант плана США включал призыв к проведению аудита по тратам предоставленной Украине международной помощи. Это нужно было, чтобы изобличить в стране коррупцию.

При этом появившаяся позднее в Сети версия документа, состоящая из 28 пунктов, включает правки, внесенные Украиной. В плане поменяли формулировки. Теперь там написано, что все стороны получат полную амнистию за действия, которые были совершены в ходе конфликта.

Ранее представитель РФ в ООН Василий Небензя во время выступления в организации вспомнил известный диалог из «12 стульев» для характеристики коррупционной ситуации в Киеве.

