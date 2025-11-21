сегодня в 07:47

Представитель РФ в ООН Василий Небензя вспомнил советскую литературную классику во время выступления в Совете Безопасности организации, когда комментировал финансовые махинации чиновников на Украине, сообщает «Царьград» .

Он вспомнил известный диалог из произведения Ильфа и Петрова для характеристики ситуации в Киеве.

«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятной российской и украинской аудитории: „А где денежки?“ — „Какие денежки?“» — сказал дипломат.

По его словам, киевские власти можно охарактеризовать как группу расхитителей, которые копят свои богатства на западной финансовой помощи в условиях военного конфликта. При этом РФ не один раз обращала внимание международного сообщества на систематические злоупотребления руководства Украины.

Это заявление Небензи прозвучало в ООН на фоне масштабного антикоррупционного расследования в Киеве.

Ранее дипломат рассказал, что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, размещая свои командные пункты в частных жилых домах.

