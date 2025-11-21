Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины используют мирных жителей в качестве живого щита, размещая командные пункты в частных жилых домах, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что ВСУ размещают системы противовоздушной обороны в жилых кварталах, проводят военные мероприятия в центрах густонаселенных городов.

«Но целенаправленное убийство выходящих из зоны боевых действий единичных гражданских лиц — за гранью зла, не то, что гуманитарного права», — подчеркнул Небензя.

Ранее россиян предупредили о кошельках со взрывчаткой, которые украинские спецслужбы размещают в приграничье. Так, подобные ловушки уже были найдены в Курской области.

