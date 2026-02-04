Умеров назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби продуктивными

сегодня в 20:00

Трехсторонние переговоры России, США и Украины, прошедшие 4 февраля в Абу-Даби, были содержательными и продуктивными. Так их охарактеризовал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, сообщает РИА Новости .

По его словам, данная встреча была ориентирована на конкретные шаги и практические решения по украинскому вопросу. Она была «содержательной и продуктивной».

Умеров добавил, что работает над отчетом для украинского президента Владимира Зеленского.

Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходил в Абу-Даби в среду. Ранее сообщалось, что все стороны согласились продлить встречу. Переговоры России, США и Украины будут продолжены 5 февраля.

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Абу-Даби 23–24 января. Тогда стороны обсуждали вопросы безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.