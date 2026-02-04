Умеров назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби продуктивными
Фото - © Mil.gov.ua
Трехсторонние переговоры России, США и Украины, прошедшие 4 февраля в Абу-Даби, были содержательными и продуктивными. Так их охарактеризовал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, сообщает РИА Новости.
По его словам, данная встреча была ориентирована на конкретные шаги и практические решения по украинскому вопросу. Она была «содержательной и продуктивной».
Умеров добавил, что работает над отчетом для украинского президента Владимира Зеленского.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходил в Абу-Даби в среду. Ранее сообщалось, что все стороны согласились продлить встречу. Переговоры России, США и Украины будут продолжены 5 февраля.
Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Абу-Даби 23–24 января. Тогда стороны обсуждали вопросы безопасности.
