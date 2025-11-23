Умеров допустил, что Зеленский уступит часть территорий России ради мира на Украине

На встрече во Флориде с представителями американской власти секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров допустил возможность территориальных уступок в Донбассе со стороны президента Украины Владимира Зеленского ради заключения мирного соглашения, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post (WP).

Американские чиновники, осведомленные о ходе переговоров, утверждают, что Умеров также упоминал о вероятном сокращении численности украинской армии до 600 тысяч военнослужащих. Однако, согласно WP, этот аспект вызывает серьезные разногласия и может быть подвергнут пересмотру из-за широкой критики.

Западные СМИ получили информацию о плане, согласно которому США и другие государства признают российский суверенитет над Крымом, Донбассом и иными территориями, от которых Украине придется отказаться. Взамен Киев получит гарантии безопасности от США и Европы. Предполагается создание демилитаризованной зоны в регионах, из которых будут выведены украинские войска.

Ссылаясь на беседу с американским чиновником, портал Axios сообщает о возможном замораживании линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, при этом Россия должна будет вернуть Украине ряд районов. Предполагается значительное сокращение украинской армии и лишение ее дальнобойного вооружения. На территории Украины будет запрещено размещение иностранных войск, а русский язык получит статус государственного. Агентство Bloomberg сообщает, что новый американский план также предусматривает снятие санкций, введенных в отношении России.

В пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что американский план может лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта. Путин подчеркнул, что Украина и ее европейские союзники по-прежнему питают иллюзии и надеются нанести России стратегическое поражение на поле боя. При этом он добавил, что Россия открыта к переговорам, но ее устраивает и нынешняя динамика на фронте, поскольку отказ Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.

Ранее Умеров назвал ложными сообщения о согласовании или вычеркивании пунктов плана США, касающегося урегулирования конфликта в стране, о чем ранее написали западные СМИ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.