Умерла известный советский партийный деятель Алевтина Федулова

5 февраля стало известно о смерти советского партийного деятеля, многолетнего председателя Всесоюзной пионерской организации и председателя Комитета советских женщин Алевтины Федуловой, сообщает «МК: срочные новости» .

Ей было 85 лет. Причины смерти не раскрываются.

Федулова родилась в Электростали в 1940 году. Она окончила Московский областной педагогический институт им. Крупской и некоторое время работала учителем в школе. Затем она начала партийную деятельность. Также с ее подачи появилось движение Юных Инспекторов Движения (ЮИД).

После распада СССР Федулова была председателем общероссийской общественной организации «Женщины России» (1992-2006), а также заместителем председателя Госдумы РФ (1994-1995).

За свою деятельность Алевтина Васильевна была награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Ранее в Москве умерла Гитана Леонтенко — вдова легендарного советского актера, народного артиста СССР Алексея Баталова. Ей было 90 лет.

