Украину призвали защитить пленных от пыток и жестокого обращения

В ходе заседания Совета по правам человека в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о зарегистрированных его управлением нарушениях в отношении российских военнопленных, сообщает РИА Новости .

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах», — сообщил Тюрк.

Он также отметил, что по итогам опросов 127 российских пленных и 10 граждан третьих стран, содержавшихся на Украине, половина респондентов рассказала о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до прибытия в официальные места содержания.

Верховный комиссар призвал украинские власти принять все необходимые меры для защиты военнопленных от подобных нарушений, подчеркнув, что любые пытки и внесудебные казни являются грубейшими нарушениями международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что ВСУ казнят своих собственных солдат.

