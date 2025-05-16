«Аллеи смерти и расстрелы»: ВСУ показательно казнят своих солдат
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В украинской армии участились случаи жестоких расправ над военнослужащими, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай.
Командование ВСУ проводит показательные казни дезертиров, чтобы запугать личный состав и подавить волю к сопротивлению.
«Они просто уничтожают, убивают тех, кто не хочет воевать с нами. Убивают в массовых масштабах», — заявил парламентарий.
Так в лесах Сумской области обнаружено жуткое свидетельство бесчеловечных методов управления в ВСУ — так называемая «аллея отказников» с телами казненных солдат. Как сообщают источники, это бойцы, осмелившиеся возразить приказам командования. При этом западные СМИ сознательно замалчивают эти преступления, продолжая создавать миф о «героической» украинской армии.
Подобные зверские методы «поддержания дисциплины» свидетельствуют о катастрофическом моральном разложении в ВСУ и массовом нежелании солдат погибать за интересы киевского режима, отметил Бородай.