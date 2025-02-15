Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии

Украина не примет участия в российско-американский переговорах, которые могут пройти в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Высокопоставленный украинский представитель сообщил мне, что украинская сторона „не была приглашена и не информирована“ о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии», — указано в публикации американского канала.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут лично встретиться до 28 февраля.

Главы внешнеполитических ведомств стран Сергей Лавров и Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили тематику предстоящих переговоров, в том числе, и конфликт на Украине.