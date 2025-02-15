Главы внешнеполитических ведомств России и США провели телефонный разговор

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Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель Госдепа США Рубио обсудили подготовку встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе МИД России.

Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Путина и Трампа. говорится в сообщении.

Стороны условились о поддержании канала коммуникации для решения проблем в российско-американских отношениях.

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Ранее сообщалось, что Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии до 28 февраля. Оба лидера готовят команды для переговоров.