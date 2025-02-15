Главы внешнеполитических ведомств России и США провели телефонный разговор
Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель Госдепа США Рубио обсудили подготовку встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе МИД России.
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Путина и Трампа. говорится в сообщении.
Стороны условились о поддержании канала коммуникации для решения проблем в российско-американских отношениях.
Главы ведомств обсудили урегулирование конфликта вокруг Украины, Палестины
Представители США и России обсудили задачи смягчения режима деятельности российских дипмиссий в США.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии до 28 февраля. Оба лидера готовят команды для переговоров.