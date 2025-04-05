Украинцев в США напугали письмами с требованием уехать из Соединенных Штатов

Reuters: беженцам из Украины в США ошибочно отправили письма о высылке из страны

Части беженцев из Украины, живущей в Соединенных Штатах, «ошибочно» начали отправлять электронные письма с требованием «немедленно уехать» из США. В противном случае им угрожали последствиями, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

В письме указано, что, если украинец как можно скорее не уедет из США, к нему могут применить ряд мер местные силовики. Это приведет к выдворению из США.

Представитель министерства внутренней безопасности сказал, что электронные письма украинцам отправили «ошибочно». Американская программа для беженцев из этой страны еще не закончилась.

Ранее сообщалось, что украинцы резко мигрируют из Польши в Германию, чтобы жить на пособия.