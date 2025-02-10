Украинцы резко мигрируют из Польши в Германию, чтобы жить на пособия

В последние месяцы наблюдается резкий рост миграции украинских беженцев из Польши в Германию, где они находят более высокие доходы и лучшую социальную поддержку. Согласно данным Евростат, на конец 2024 года в Германии проживает около 1,14 миллиона украинцев, что на 150 тысяч больше, чем в Польше, где их количество уменьшилось до 983 тысяч, сообщает «Царьград» .

В 2022 году украинцев в Польше было свыше 1,3 миллиона. Основными факторами, способствующими данному оттоку, являются более щедрые зарплаты, социальные пособия и доступные медицинские услуги.

По информации правительства Германии, на август 2024 года в стране зарегистрировано около 1,3 миллиона украинских граждан, из которых лишь 266 тысяч трудоустроены, а 717 тысяч получают пособие по безработице. Также около 100 тысяч украинцев проходят языковые и интеграционные курсы.

Интересно, что с начала конфликта отношение немцев к украинским беженцам стало меняться, что связано с растущими затратами на выплаты им.

В Польше же история поддержки беженцев изменилась. В стране были прекращены выплаты владельцам жилья, размещающим украинцев, а также отменены разовые выплаты для самих беженцев.