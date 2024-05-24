Украинский военный угнал Т-64 и перешел на сторону ВС РФ

Боец ВСУ договорился с войсками РФ и перешел на их сторону, угнав танк

Украинец предварительно договорился с российскими войсками и перешел на сторону ВС РФ на донецком направлении, при этом он угнал танк, сообщает Mash .

При переходе на сторону вооруженных сил России 39-летний Максим Лихачев прихватил с собой военный трофей – танк Т-34, которых у украинской стороны не так много.

Свое решение угнать танк Лихачев объяснил просто: так ему было безопаснее. Мужчину никто не заподозрил в побеге, а потому не стал стрелять в спину.

Экс-боец ВСУ обо всем договорился заранее с российскими военными. Чтобы наши военнослужащие смогли идентифицировать его, Лихачев поднял ствол танка вверх.

Максим сообщил, что родился в городе Сватово Луганской Народной Республики, затем переехал в Польшу, но вернулся на Украину. Он побывал в четырех бригадах ВСУ, каждая из которых несла большие потери.

Ранее безоружный боец ВС РФ убедил сдаться четверых солдат ВСУ. Он довел их до расположения российских войск, где мужчины попросили не отдавать их обратно украинской стороне.