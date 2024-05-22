WarGonzo: безоружный боец ВС РФ убедил сдаться четверых солдат ВСУ

Российский боец из 9-й бригады с позывным Сорока, несмотря на то, что был безоружным, смог убедить сдаться четверых солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал WarGonzo .

Он рассказал, что во время штурма был ранен и укрылся в подвале, а там, как оказалось, уже сидели украинские солдаты. Они взяли в плен его и еще одного бойца. Россиян обезоружили и сняли с них бронежилет. Пленных хотели доставить к командованию. Но вышедшие из подвала украинцы были убиты своими же.

Благодаря смекалке Сорока смог убедить оставшихся четырех солдат, что им лучше сдаться русским в плен. А также он обещал довести их до расположения ВС РФ в целости и сохранности, что и сделал.

Боец добавил, что солдаты ВСУ были мобилизованными работягами, которых «похватали на улице или стройке». Они сейчас находятся в плену у ВС РФ и просят не отдавать их обратно, если будет обмен, потому что их снова отправят на фронт.