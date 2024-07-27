Названа вероятная цель летевших над Рязанью беспилотников

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В Сети появились кадры, на которых видно, как в небе летели дроны, пытавшиеся атаковать Рязань. Они направлялись в сторону аэродрома Дягилево, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Очевидцы сняли пролет БПЛА, на кадрах слышан сильный гул от их моторчиков. Все беспилотники удалось сбить системе ПВО.

По словам местных жителей, утром они услышали примерно 10 взрывов в воздухе, а затем заметили в небе следы работы средств ПВО.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили семь дронов ВСУ над территорией Рязанской области.