Украинский суд не стал арестовывать Юлию Тимошенко

Тимошенко назначили залог в размере 33 млн гривен. Также теперь политик будет носить электронный браслет. Ей необходимо сдать загранпаспорт. Лидеру украинской партии запретили общение с 66 депутатами.

В ночь на 14 января Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины нагрянули с обыском в киевский офис Тимошенко. Также антикоррупционные органы пришли к ней в частную резиденцию.

Украинский политик не признала свою вину в предъявленных обвинениях, назвав обыски пиар-ходом. По ее словам, это дело рук конкурентов, которые якобы таким способом хотят избавиться от нее.

Режим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского она назвала фашистским. Выступая в Верховной раде в окружении однопартийцев, политик утверждала, что страна стала центром коррупции на всех уровнях власти — от высшего руководства до рядовых госслужащих.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.