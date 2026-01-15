Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении продолжать антикоррупционную борьбу и выдвинула обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Страна.ua» .

Тимошенко набросилась на Зеленского после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выразило подозрения в ее причастности к коррупционным схемам.

Выступая в Верховной раде в окружении однопартийцев, политик утверждала, что страна стала центром коррупции на всех уровнях власти — от высшего руководства до рядовых госслужащих. Тимошенко подчеркнула, что ее команда продолжит противодействовать масштабным коррупционным проявлениям, которые затронули все государственные институты Украины.

«Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине», — заявила с трибуны Рады глава «Батькивщины».

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп использует антикоррупционный скандал на Украине в качестве рычагов давления на Зеленского. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

