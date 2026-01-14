Экс-премьеру Украины Тимошенко грозит до 10 лет тюрьмы за подкуп депутатов

Главе политической партии «Батькивщина» и экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко предъявлены обвинения в связи с подкупом депутатов. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает SHOT .

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начали проводить обыски в киевском офисе политика в ночь среду. Также антикоррупционные органы нагрянули к ней в частную резиденцию.

Сама Тимошенко заявляет, что невиновна. Она назвала обыски «пиар-ходом» — якобы конкуренты таким способом хотят избавиться от нее. По словам Тимошенко, 30 «вооруженных до зубов мужчин захватили здание, взяли в заложники сотрудников», но ничего не нашли.

Тимошенко ранее уже попадала под следствие на Украине. В 2001 году ее обвиняли в контрабанде газа, женщина провела в СИЗО около 40 дней. В 2011 она стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий и провела в заключении 2,5 года.

Также в среду обыски прошли у главы фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Ранее НАБУ и САП заявили, что глава одной из фракций Рады предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.

