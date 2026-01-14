сегодня в 07:30

На Украине проводят обыски у главы «Слуги народа»

Антикоррупционные органы нагрянули с обысками к главе фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии, сообщает РИА Новости .

Также Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины проводят обыски у лидера украинской политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

По данным украинских СМИ, они связаны с начатыми следственными действиями.

Ранее НАБУ и САП заявили, что глава одной из фракций Рады предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.

