В офисе экс-премьера Украины Тимошенко проходят обыски

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины проводят следственные действия в офисе политической партии «Батькивщина», которую возглавляет бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, сообщает РИА Новости .

По информации издания «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники в политических кругах, мероприятия проводятся в рамках ранее начатого расследования.

Ранее НАБУ и САП официально заявили о разоблачении главы одной из парламентских фракций, который, по версии следствия, предлагал неправомерную выгоду другим народным депутатам за их голоса при принятии определенных законопроектов.

Официальные комментарии от НАБУ, САП и представителей партии на данный момент не предоставлены.

